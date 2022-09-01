В белых стрингах и с крыльями: Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Модель поделилась с подписчиками пикантной фотосессией у бассейна.

Деми Роуз снялась в новой пикантной фотосессии и показала ее фолловерам в Instagram.

Позировала модель у бассейна, удобно устроившись на белом полотенце с небольшим пикником.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми предстала в обольстительно-нежном образе. На ней было белое белье и белые крылья на спине.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Девушка заплела косу, украсив ее розовыми цветами, и надела на голову белый венок.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В стрингах Деми крупным планом продемонстрировала на камеру свою пышную пятую точку, которую, кстати, тоже украсила розовой розой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Роуз похвасталась сексуальным луком в прозрачном платье из камней.

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