В белых стрингах и с крыльями: Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Модель поделилась с подписчиками пикантной фотосессией у бассейна.
Деми Роуз снялась в новой пикантной фотосессии и показала ее фолловерам в Instagram.
Позировала модель у бассейна, удобно устроившись на белом полотенце с небольшим пикником.
Деми предстала в обольстительно-нежном образе. На ней было белое белье и белые крылья на спине.
Девушка заплела косу, украсив ее розовыми цветами, и надела на голову белый венок.
В стрингах Деми крупным планом продемонстрировала на камеру свою пышную пятую точку, которую, кстати, тоже украсила розовой розой.
Напомним, ранее Роуз похвасталась сексуальным луком в прозрачном платье из камней.
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