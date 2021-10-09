В белых трусах: Надя Дорофеева показала пикантное фото из спальни

Певица опубликовала в соцсети пикантный снимок.

Надя Дорофеева решила побаловать фолловеров пикантным снимком из своей спальни.

В Instagram она выложила фото, на котором позировала, облокотившись локтями на кровать. Одета она в бело-черную кофту от Puma, завязанную под грудью, и белые трусы. Певица томно смотрит вниз.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по 5 лет! Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами…вообще круто раз в сезон разбирать свой гардероб", - подписала артистка снимок.

Ранее Дорофеева хвасталась стильным осенним луком - трендовым трикотажным салатовым костюмом. Наряд состоял из кардигана с пуговицами и мини-шорт. Шорты идеально подчеркнули ее стройные ноги.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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