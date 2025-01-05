В белых туфлях поверх черных носков: Кэти Холмс в забавном луке приехала в театр

Кэти Холмс запечатлели в повседневном аутфите, когда звезда направлялась на спектакль "Наш городок". Она была одета в бежевый вязанный свитер с высокой горловиной, широкие голубые джинсы и черное длинное пальто. Обута актриса была в белые кожаные туфли с застежками, которые обула на черные носки.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

На плече у Кэти была черная сумка, а в руке она держала шоппер и два стакана с напитками. Волосы Холмс были небрежно распущены, а на лице были большие черные очки от солнца.

А несколько дней назад Кэти Холмс сфотографировали папарацци по пути на работу, актриса ходила на репетицию в театр на Бродвее, где сейчас играет в одной из постановок.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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