В бермудах и блейзере: стильная Джессика Альба под прицелом папарацци

Актрису и бизнесвумен Джессику Альбу заметили в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки в шоу The View. Ее появление на публике связано с выходом фильма Netflix "Не для слабонервных", в котором она сыграла главную роль.

Перед камерами по пути на интервью Джессика появилась в сером наряде от The Frankie Shop, который состоял из двубортного блейзера и бермуд. Также Альба надела топ-бандо и туфли от Jimmy Choo, на плече у нее была черная сумка с золотым ремешком от Valentino.

Образ актрисы завершали солнцезащитные очки, массивные золотые серьги-кольца в ушах, а также красивая прическа с накрученными волосами и собранными в "мальвинку".

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Днем ранее 43-летняя актриса в прозрачной блузе и юбке-карандаше пришла рассказывать о фильме на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Фильм с Альбой рассказывает историю о сильной женщине - опытном спецназовце, которая берет на себя управление баром своего отца после его внезапной смерти и вскоре оказывается в конфликте с жестокой бандой, которая орудует в ее родном городе.

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