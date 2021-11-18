В бежевом корсете: финалистка "Холостяка-10" продемонстрировала пикантное декольте

Дана Оханская показала фолловерам новый образ.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – выложила в Instagram новое селфи. Девушка позировала в бежевом корсете и кремовом кроп-топе, одетом сверху. Декольте Даны выглядело пикантно и привлекательно.

Образ красавица дополнила идеально ровной укладкой и макияжем с едва заметными дымчатыми тенями. В ушах у нее были серьги-гвоздики.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Ранее Оханская поделилась в соцсети горячим видео, снятым в отеле. На нем Дана в сексуальном черном белье с кружевом демонстрирует стройную фигуру.

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