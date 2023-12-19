В бежевом костюме от украинского бренда: Елена Зеленская на семинаре в Киеве

Первая леди появилась на мероприятии в костюме от Bobkova.
Елена Зеленская приняла участие в семинаре "Партнерство для трансформации: формирование будущего здравоохранения Украины", организованном ВОЗ.
"Международное медицинское партнерство лично для меня – это один из важнейших результатов сделанного за год. Положили начало его на полях Саммита первых леди и джентльменов в сентябре, куда впервые пригласили еще и руководителей Минздрава из разных стран. И это медицинское побратимство – наш шанс спасти еще больше жизней. У нас чрезвычайно мощные и самоотверженные медики, и партнерство, в частности, должно помочь им не выгореть, самосохраниться и работать еще эффективнее", – отметила первая леди.
На мероприятии Елена предстала в белой рубашке и стильном бежевом костюме от украинского бренда Bobkova с большими накладными карманами на жакете.
Первая леди сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, нежный макияж и завершила аутфит золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, недавно Елена Зеленская посетила с рабочим визитом Львовскую область. Первая леди в черном костюме и с элегантной прической побывала на концерте во Львовской опере.
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