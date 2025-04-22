В бежевом наряде и бриллиантах: Джорджина Родригес посетила самую красивую мечеть в мире

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес поделилась в Instagram серией фото, сделанных в ОАЭ. Она посетила самую красивую мечеть в мире — мечеть шейха Заида, одну из главных достопримечательностей страны. Это шедевр исламской архитектуры с 82 куполами, тоннами сверкающего белого мрамора, покрытыми золотом люстрами и колонами, инкрустированными полудрагоценными камнями.

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Для посещения мечети нужно соблюдать определенный дресс-код, поэтому девушка надела бежевую абаю — длинное свободное платье с длинными рукавами, под ним, судя по всему, были молочные брюки. Свой образ Джорджина дополнила молочной сумкой Hermès Birkin, туфлями-лодочками на каблуках и серьгами и кольцом с бриллиантами.

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Фасад мечети украшен уникальной системой освещения, отражающей фазы луны. Ночью она светится мягким голубым светом, который изменяется в зависимости от лунного цикла.

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© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, эту мечеть посещали Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм.