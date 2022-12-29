В бежевом пальто, джинсах и кроссовках: Настя Каменских в стильном образе прогулялась по Лондону

Настя Каменских опубликовала в Instagram снимки с прогулки по Лондону.

На фотографиях она появилась в стильном аутфите. На певице было бежевое пальто, джинсы клеш, белый шарф вокруг шеи и белые кроссовки. Лук она дополнила сумочкой тыквенного оттенка на золотистой цепочке.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

Каменских сфотографировалась возле памятника Владимиру Великому, расположенному у станции метро "Голанд-Парк", недалеко от Украинского клуба и Посольства Украины. Кстати, автором памятника является канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

В посте певица поделилась размышлениями о прошедшем году и о ценностях в жизни.

"Обычно в это время мы все с вами подводим итоги года, вспоминаем все, что произошло за все время и составляем планы на будущее.

Но сегодня все то, что раньше имело значение – кажется, потеряло всякий смысл. А очень простые и банальные ранее вещи, которые многие из нас принимали за должное – получили новую ценность.

Пожалуй, каждый понял, что самое дорогое – это наша жизнь и родные рядом. Что каждый новый день, который есть возможность проживать — это большой дар, который нужно ценить.

Сегодня я благодарна за возможность жить, видеть родных и продолжать творить. И я точно знаю, что ни один из нас не будет никогда таким, как раньше. Мы все будем лучшими, мы уже лучше", — написала Настя.

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