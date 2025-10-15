Маша Кондратенко

Звезда сериала «Школа», украинская певица и блогер Маша Кондратенко посетила яркую премьеру семейного фильма «Кукольный домик Габби в кино», которая состоялась в кинотеатре «Оскар», ТРЦ Gulliver. Маша озвучила одну из героинь ленты — это ее первый опыт в дубляже.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша предстала на ивенте в трикотажном бежевом платье макси с открытой линией плеч. Наряд артистка скомбинировала с коричневыми кожаными сапогами. У нее была красивая укладка с мягкими локонами, нежный макияж, золотые серьги в ушах и деликатная цепочка на шее.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Кондратенко пообщалась с маленькими поклонниками и провела автограф-сессию.

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

Маша Кондратенко/Фото David Neparidze

О фильме:

Маленькая мечтательница Габби вместе с бабушкой едет в город чудес — невероятный мир Кот-Франциско. Но все меняется, когда ее любимый кукольный домик похищает эксцентричная кошачья леди Вера. Поэтому Габби собирает свою кошачью команду и отправляется в увлекательное путешествие, чтобы спасти свой волшебный дом.

Звездой украинского дубляжа стал также актер Назар Заднепровский.

В украинском прокате фильм «Кукольный домик Габби в кино» с 16 октября.