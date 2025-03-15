В бежевом платье с рюшами: дочь супермодели Кейт Мосс пришла на модный показ известного бренда

Британская модель Лила Мосс - дочь известной супермодели 90-х - посетила Париж. Девушка появилась среди гостей показа женской одежды Saint Laurent осень-зима 2025-2026, которую бренд презентовал в рамках Парижской недели моды.

Она, согласно модной традиции, надела на показ лук от бренда. На Лиле было мини-платье бежевого цвета и с открытыми плечами. Наряд также украшали длинные рукава и завязки. юбка и верх платья были выполнены с рюшами. Наряд модель дополнила черными колготками, коричневыми босоножками и массивными серьгами с камнями коричневого цвета. Макияж и прическа при этом у нее были очень лаконичные.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Лила в мире моды уже не новичок и сама сотрудничает со многими брендами, а также часто посещает шоу в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне. Например недавно она также посетила мероприятие в Лондоне организованное Брендом Donna Karan New York в честь ее матери Кейт Мосс. Внимание Лила тогда привлекла тем, что скопировала образ актрисы Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе".

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