Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1270
Время на прочтение
1 мин

В бежевом топе и брюках с лампасами: Шарлиз Терон в образе от Givenchy посетила вечернее шоу

49-летняя актриса дала интервью Джимми Фэллону.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон побывала в эфире развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона, где рассказала о съемках в фильме «Старая гвардия 2», который выйдет на Netflix на следующей неделе, 2 июля.

В студии актриса появилась в аутфите в стиле современной элегантности из осенней коллекции 2025 года бренда Givenchy.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

На ней был бежевый топ с высокой горловиной-халтером, американской проймой и открытой спиной. Верх она скомбинировала с черными брюками с бархатными лампасами и с интересными черными кожаными босоножками на шпильках.

Терон сделала волнистую укладку, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами с бриллиантами.

Напомним, ранее Шарлиз Терон вышла в свет в кокетливой мини-юбке с бахромой от бренда McQueen.

