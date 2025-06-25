В бежевом топе и брюках с лампасами: Шарлиз Терон в образе от Givenchy посетила вечернее шоу

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон побывала в эфире развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона, где рассказала о съемках в фильме «Старая гвардия 2», который выйдет на Netflix на следующей неделе, 2 июля.

В студии актриса появилась в аутфите в стиле современной элегантности из осенней коллекции 2025 года бренда Givenchy.

Шарлиз Терон / © Getty Images

На ней был бежевый топ с высокой горловиной-халтером, американской проймой и открытой спиной. Верх она скомбинировала с черными брюками с бархатными лампасами и с интересными черными кожаными босоножками на шпильках.

Терон сделала волнистую укладку, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами с бриллиантами.

Напомним, ранее Шарлиз Терон вышла в свет в кокетливой мини-юбке с бахромой от бренда McQueen.