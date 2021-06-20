В бежевом топе и джинсах: Меган Фокс запечатлели с бойфрендом

Меган Фокс и ее возлюбленный Machine Gun Kelly снова были запечатлены фотографами вместе.

35-летняя Меган посетила секретное шоу NoCap Shows x Machine Gun Kelly 19 июня 2021 года в Венеции, Калифорния, и была запечатлена с бойфрендом за кулисами.

Фокс была одета в бежевый топ-бюстье, подчеркивающий ее пышную грудь, а также синие джинсы с высокой талией. В руках у звезды был бежевый тренч. Длинные волосы звезды были распущены, а на лице был сделан насыщенный макияж глаз и подчеркнуты пухлые губы.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

Пару сфотографировали, когда Фокс поправляла что-то на лице у Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly). Музыкант как раз готовился выйти на сцену.

В этом же концерте участвовал барабанщик панк-рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, его пришла поддержать возлюбленная – 42-летняя Кортни Кардашьян, которая также отметилась своим нарядом.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / Getty Images

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Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly (9 фото)

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