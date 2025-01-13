В бежевом total look и с собакой: Наоми Уоттс папарацци запечатлели в аэропорту

56-летняя актриса Наоми Уоттс была запечатлена папарацци со своим питомцем в аэропорту LAX в Лос-Анджелесе.

Наоми была одета в бежевый total look: широкие брюки, джемпер под которым виднелась белая рубашка, объемное пальто с поясом и обута в кроссовки. Белокурые волосы Уоттс были собраны в небрежный хвост, а на лице у актрисы были очки от солнца в черной оправе. На поводке актриса вела свою маленькую собаку по кличке Иззи.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Ранее мы уже рассказывали вам ее историю. Ранее собака ранее жила в приюте в Техасе. После ураганом Харви животных из приюта перевезли, чтобы освободить место для пострадавших животных и ними теперь опекалась организация Home For Good Dog Rescue и пыталась найти семью. Помочь пристроить Иззи решили в шоу Live! with Kelly & Ryan. Бывший партнер Уоттс - актер Лив Шрайбер - принимал участие в этой программе и во время сьемок "усыновил" двух одинаковых собак. Одного питомца он взял себе, а второго подарил Наоми и ихним общим сыновьям.

Теперь актрису часто можно увидеть на прогулках с собакой, папарацци любят их фотографировать.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Читайте также: