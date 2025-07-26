- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1311
- Время на прочтение
- 1 мин
В бежевом тренче и красных слингбэках: Мерил Стрип продемонстрировала новый стильный образ из сиквела "Дьявол носит Prada 2"
76-летняя актриса вернулась к своей роли главного редактора глянца Миранды Пристли в продолжении культового фильма.
Модная икона кинематографа Мерил Стрип попала в объективы папарацци в Нью-Йорке на съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada". Актриса продемонстрировала безупречный вид в образе своей героини Миранды Пристли.
На ней был бежевый тренч с лацканами, который сверху напоминал жакет, белая рубашка с гофрировкой и темно-синие брюки с высокой посадкой, золотыми пуговицами и стрелками.
Эффектным дополнением лука Мерил были акцентные красные слингбэки на шпильках, с бантиками и острыми носками. У нее была стильная укладка и макияж с розовым оттенком помады. Уши актриса украсила золотыми серьгами-клипсами, шею - золотой цепочкой, а руку - золотыми часами. На лице у нее были солнцезащитные очки со светлой оправой, а в руке она несла черную сумку-конверт.
Кстати, наряды для сиквела были разработаны американским художником по костюмам и стилистом Патрицией Филд, которая отвечала за модные луки оригинального фильма, а также таких сериалов, как "Секс в большом городе" и "Эмили в Париже".
Напомним, Мерил Стрип в прошлый раз на съемках фильма появилась в фиолетовой блузке с вырезом и коричневой кожаной юбке миди.