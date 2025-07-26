Мерил Стрип / © Getty Images

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Модная икона кинематографа Мерил Стрип попала в объективы папарацци в Нью-Йорке на съемочной площадке сиквела "Дьявол носит Prada". Актриса продемонстрировала безупречный вид в образе своей героини Миранды Пристли.

На ней был бежевый тренч с лацканами, который сверху напоминал жакет, белая рубашка с гофрировкой и темно-синие брюки с высокой посадкой, золотыми пуговицами и стрелками.

Мерил Стрип / © Getty Images

Эффектным дополнением лука Мерил были акцентные красные слингбэки на шпильках, с бантиками и острыми носками. У нее была стильная укладка и макияж с розовым оттенком помады. Уши актриса украсила золотыми серьгами-клипсами, шею - золотой цепочкой, а руку - золотыми часами. На лице у нее были солнцезащитные очки со светлой оправой, а в руке она несла черную сумку-конверт.

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Кстати, наряды для сиквела были разработаны американским художником по костюмам и стилистом Патрицией Филд, которая отвечала за модные луки оригинального фильма, а также таких сериалов, как "Секс в большом городе" и "Эмили в Париже".

Напомним, Мерил Стрип в прошлый раз на съемках фильма появилась в фиолетовой блузке с вырезом и коричневой кожаной юбке миди.