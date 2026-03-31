В бежевом тренче и крокодиловых лоферах: Шерон Стоун в стильном образе попала под прицел папарацци
68-летняя актриса была рада встрече с фотографами.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Шерон Стоун. Актриса была в прекрасном настроении: увидев фотографов, она улыбнулась и начала позировать им, показав жест победы.
Одета Стоун была в бежевый тренч, который был немного помят, голубой джемпер в рубчик и бежевые широкие брюки со стрелками и коричневым кожаным поясом.
Наряд она скомбинировала с коричневыми лоферами с крокодильим тиснением и потертостями в стиле ретро. Через плечо у звезды висела черная сумка Dolce & Gabbana, украшенная крупной золотой брошью в виде сердца с белыми бусинами, к которой она привязала платок с принтом.
У Стоун была прическа боб каре и макияж с розовой помадой. На лицо она надела массивные солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а в ушах были серьги с бриллиантами и крупными камнями в виде сердца.
Напомним, Шерон Стоун надела на премьеру фильма Amazon Prime Video "Блеф" в Калифорнии черный костюм оверсайз, который скомбинировала с зелеными туфлями.