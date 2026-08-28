В бежевом тренче и необычной обуви: Селин Дион встретилась с поклонниками перед возвращением на сцену

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион прибыла в отель Le Royal Monceau в Париже, где ее ждали многочисленные поклонники и представители СМИ. Артистка выглядела прекрасно и счастливо и с удовольствием приветствовала людей.

Селин не скрывала своих эмоций: она улыбалась, махала рукой, посылала поклонникам воздушные поцелуи и складывала пальцы в форме сердца. Звезда призналась журналистам, что готова к концертам, хотя и немного волнуется, ведь с момента ее последних полноценных выступлений прошло много времени. Париж певица назвала своим вторым домом.

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Селин Дион / © Getty Images

Для своего появления Селин выбрала стильный образ от Alaïa. На ней был элегантный бежевый тренч с большими лацканами и отложным воротником. Он имел приталенный силуэт, пояс на талии и асимметричные драпированные детали, которые придавали наряду объем.

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Из-под тренча был заметен черный топ. Дион дополнила свой образ необычными черными высокими ботфортами с заостренными носками, вырезами и на высоких шпильках. На лице у нее были большие черные солнцезащитные очки Balenciaga.

Селин Дион / © Getty Images

Певица собрала волосы в гладкий низкий пучок и нанесла макияж с использованием тонального крема естественного оттенка.

Напомним, в конце марта, в день своего 58-летия, Селин объявила о возвращении на сцену в видеообращении, которое транслировалось с Эйфелевой башни. Ее ждут 16 концертов в Париже в сентябре и октябре 2026 года, а в мае 2027-го запланированы еще десять шоу.

Это станет первой полноценной серией выступлений Дион после шестилетнего перерыва, вызванного пандемией и проблемами со здоровьем. В 2022 году певица сообщила, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание. Из-за ухудшения состояния она была вынуждена отменить мировое турне.

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В то же время в 2024 году Селин ненадолго вернулась на сцену: во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже она исполнила песню Hymne à l’amour Эдит Пиаф на Эйфелевой башне.

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