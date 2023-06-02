В бежевой водолазке: Эшли Робертс сверкнула сосками на улицах Лондона

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls любит появляться на публике у образа с пикантным акцентом.

Эшли Робертс попала под прицел фотографов в Лондоне, выйдя из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Звезда выбрала для своего выхода монохромный лук. На ней были бежевые штаны-карго и водолазка в рубчик, сквозь тонкую ткань которой, даже через бюстгальтер, были заметны ее соски.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Эшли дополнила атласными туфлями в тон наряду и белой сумочкой. Волосы она распустила и надела на лицо стильные черные очки.

Напомним, ранее Эшли Робертс выходила на работу в ярком твидовом костюме канареечного оттенка, состоявшего из юбки и жакета, декорированных золотистыми цепочками и пуговицами.

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