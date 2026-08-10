ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
470
Время на прочтение
1 мин

В бежевых босоножках и наряде из денима: звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт посетила кинопремьеру

Актриса выбрала для мероприятия стильный джинсовый костюм.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дженни Гарт

Дженни Гарт / © Getty Images

Звезда телесериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт посетила премьеру фильма «Конец Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй в главной роли

На мероприятии актриса появилась в темно-синей джинсовой рубашке с отложным воротником, накладными карманами и широкими рукавами. Ее она сочетала с джинсами в тон с высокой посадкой, большими карманами и широкими брючинами.

Дженни Гарт / © Getty Images

Дженни Гарт / © Getty Images

Гарт дополнила монохромный наряд в стиле 70-х бежевыми босоножками на каблуках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках — золотой браслет и кольцо с камнями. Свои светлые волосы Дженни оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.

Дженни Гарт / © Associated Press

Дженни Гарт / © Associated Press

Напомним, фильм «Конец Оук-стрит» выходит в украинский прокат 13 августа.

По сюжету, загадочное космическое явление вырывает улицу Оук из привычного пригорода и переносит ее в неизвестное место. Оказавшись в совершенно изменившейся обстановке, семья Платтов пытается понять, что произошло, и быстро осознает: выжить они смогут только тогда, когда будут держаться вместе.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie