В бежевых босоножках и наряде из денима: звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт посетила кинопремьеру

Дженни Гарт / © Getty Images

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Звезда телесериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт посетила премьеру фильма «Конец Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй в главной роли

На мероприятии актриса появилась в темно-синей джинсовой рубашке с отложным воротником, накладными карманами и широкими рукавами. Ее она сочетала с джинсами в тон с высокой посадкой, большими карманами и широкими брючинами.

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Дженни Гарт / © Getty Images

Гарт дополнила монохромный наряд в стиле 70-х бежевыми босоножками на каблуках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках — золотой браслет и кольцо с камнями. Свои светлые волосы Дженни оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.

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Дженни Гарт / © Associated Press

Напомним, фильм «Конец Оук-стрит» выходит в украинский прокат 13 августа.

По сюжету, загадочное космическое явление вырывает улицу Оук из привычного пригорода и переносит ее в неизвестное место. Оказавшись в совершенно изменившейся обстановке, семья Платтов пытается понять, что произошло, и быстро осознает: выжить они смогут только тогда, когда будут держаться вместе.

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