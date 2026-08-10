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- Шоу-бизнес
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В бежевых босоножках и наряде из денима: звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт посетила кинопремьеру
Актриса выбрала для мероприятия стильный джинсовый костюм.
Звезда телесериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт посетила премьеру фильма «Конец Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй в главной роли
На мероприятии актриса появилась в темно-синей джинсовой рубашке с отложным воротником, накладными карманами и широкими рукавами. Ее она сочетала с джинсами в тон с высокой посадкой, большими карманами и широкими брючинами.
Гарт дополнила монохромный наряд в стиле 70-х бежевыми босоножками на каблуках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках — золотой браслет и кольцо с камнями. Свои светлые волосы Дженни оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.
Напомним, фильм «Конец Оук-стрит» выходит в украинский прокат 13 августа.
По сюжету, загадочное космическое явление вырывает улицу Оук из привычного пригорода и переносит ее в неизвестное место. Оказавшись в совершенно изменившейся обстановке, семья Платтов пытается понять, что произошло, и быстро осознает: выжить они смогут только тогда, когда будут держаться вместе.