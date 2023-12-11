В бежевых тренчах и стильных очках: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили новый клип о любви

Народная артистка и заслуженный артист Украины выпустили новую видеоработу.
Творческий тандем Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили клип на песню "Чорний велюр". Новая видеоработа, которую снимали в Праге, – о настоящей, страстной любви, которая не всегда бывает безоблачной.
Артисты хотят донести слушателям: чувства нужно оберегать и не поддаваться на провокации. В порыве злобы или обид не нужно ранить словами друг друга.
"Любовь – это счастье, но за счастье всегда нужно бороться. Черный велюр – это мелкие сплетни, которые словно омрачают счастье влюбленных. Там, где любовь между двумя, любые советчики излишни. Нужно слушать только свое сердце", – говорит Михаил Грицкан.
"Роскошная песня о любви и острых чувствах, страсти и не всегда понимания между мужчиной и женщиной. А все потому, что мы вроде бы с разных планет", – поделилась Екатерина Бужинская.
Напомним, это уже вторая дуэтная композиция артистов. Ранее Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская выпустили клип "Затримайся хоч на мить".
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