ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

В безрукавке и кожаных мини-шортах: британская модель продемонстрировала интересный осенний образ

Джессика Гейл показала стильный вариант осеннего лука для прогулки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — продемонстрировала в Instagram интересный вариант стильного осеннего аутфита, который отлично подойдет для прогулки по городу.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

«Осенняя одежда», — подписала девушка пост.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Перед фотокамерой она предстала в черной безрукавке с высокой горловиной, которую сочетала с кожаными мини-шортами цвета хаки и черными высокими сапогами. В руке Гейл держала черную плетеную сумку.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и белый маникюр. Лук она завершила золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в красном купальнике похвасталась соблазнительной фигурой.

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie