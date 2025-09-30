В безрукавке и кожаных мини-шортах: британская модель продемонстрировала интересный осенний образ

Джессика Гейл

Реклама

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — продемонстрировала в Instagram интересный вариант стильного осеннего аутфита, который отлично подойдет для прогулки по городу.

Джессика Гейл

«Осенняя одежда», — подписала девушка пост.

Джессика Гейл

Перед фотокамерой она предстала в черной безрукавке с высокой горловиной, которую сочетала с кожаными мини-шортами цвета хаки и черными высокими сапогами. В руке Гейл держала черную плетеную сумку.

Реклама

Джессика Гейл

Джесс сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и белый маникюр. Лук она завершила золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в красном купальнике похвасталась соблазнительной фигурой.