- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
В безрукавке и кожаных мини-шортах: британская модель продемонстрировала интересный осенний образ
Джессика Гейл показала стильный вариант осеннего лука для прогулки.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — продемонстрировала в Instagram интересный вариант стильного осеннего аутфита, который отлично подойдет для прогулки по городу.
«Осенняя одежда», — подписала девушка пост.
Перед фотокамерой она предстала в черной безрукавке с высокой горловиной, которую сочетала с кожаными мини-шортами цвета хаки и черными высокими сапогами. В руке Гейл держала черную плетеную сумку.
Джесс сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и белый маникюр. Лук она завершила золотыми украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл в красном купальнике похвасталась соблазнительной фигурой.