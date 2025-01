В безрукавке, перчатках и маске: Ева Лонгория помогала волонтерам с уборкой в Лос-Анджелесе

49-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", которой пришлось эвакуироваться из собственного дома в Южной Калифорнии, в среду объединила усилия с Национальной сетью организаций рабочих-однодневок, This Is About Humanity и другими волонтерами, чтобы оказать поддержку пострадавшим.

Ева надела черную рабочую одежду, перчатки и бейсболку с логотипом Лос-Анджелеса и помогала собирать коробки с предметами первой необходимости, а также занималась уборкой.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ранее знаменитость пообещала выделить 1 миллион долларов на ликвидацию последствий пожара. Деньги актриса пообещала перечислись в два фонда Latino Community Foundation и California Community Foundation. Известно, что пожертвование Лонгории поступило из премии "За мужество и вежливость", врученной ей Джеффом Безосом в марте прошлого года. Ежегодная денежная премия Безоса в размере 50 миллионов долларов вручается тем, кто вносит существенный вклад в развитие общества.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл прибыли поддержать пострадавших от пожара в Калифорнии. Герцог и герцогиня Сассекские посетили конференц-центр Пасадены, который в настоящее время служит местом эвакуации жертв лесного пожара Итон, возникшего в соседней Альтадене.

Читайте также: