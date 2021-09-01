В безупречном наряде и в компании Альмодовара: Пенелопа Крус на фотоколле фильма в Венеции

В безупречном наряде и в компании Альмодовара: Пенелопа Крус на фотоколле фильма в Венеции

В Венеции стартовал Международный венецианский кинофестиваль и туда сейчас съезжаются многие знаменитости.

Испанско-американская актриса Пенелопа Крус уже прилетела в Италию, даже была ранее запечатлена фотографами в роскошном аутфите от Chanel. А теперь звезда посетила фотоколл фильма "Параллельные матери".

Это испанский драматический фильм режиссера и сценариста Педро Альмодовара. В главной роли, конечно же, Пенелопа Крус – любимица режиссера. Картина станет фильмом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Кроме Крус в ней также снимается 24-летняя актриса Милена Смит, она также блистала на дорожке фотоколла.

Педро Альмодовар и Пенелопа Крус / Associated Press

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47-летняя Пенелопа Крус снова вышла на дорожку в наряде от Chanel с бахромой на подоле юбки и удлиненного жакета. Обула Крус черные босоножки на каблуках, сделала стильную укладку, надела небольшие серьги-кольца, а также сделала достаточно насыщенный макияж в натуральных оттенках.

Пенелопа Крус / Associated Press

Ее коллега Милена вышла на дорожку в пестрых лосинах и точно таких же ботинках на каблуках, она была в черном пальто и кепке, которая также подходила под обувь. Ярко-красная помада на губах актрисы и голубые тени на веках придавали ее и без того эпатажному образу еще большей эффектности. Также на дорожке был и Педро Альмодовар.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус и Милена Смит / Associated Press

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Звезды на 78-м Венецианском кинофестивале (11 фото)

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