В безупречной форме: Кэндис Свэйнпоул выполнила стойку на руках на пляже

"Ангел" Victoria's Secret поделилась в своем блоге интересным пляжным фото.

32-летняя Кэндис Свэйнпоул запечатлена на берегу моря в стойке на голове и на руках. На ней черный короткий топ и плавки.

Южноафриканская модель очень много времени проводит на пляже и на отдыхе. Она умело совмещает работу, съемки и путешествия и не скрывает, что обожает проводить время в теплых краях поближе к природе.

Именно в окружении пальм и деревьев Кэндис часто снимает рекламные фотосеты, представляя новинки купальников из своей коллекции бренда Tropic of C. Этими снимками девушка также делится с подписчиками своего Instagram.

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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