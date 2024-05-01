В бикини цвета Апероль: британская модель показала новое фото с отдыха

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха.

В этот раз блондинка загорала в купальнике цвета Апероль с асимметричным лифом и завязками на плавках. Этот оттенок очень идет Арабелле.

Арабелла Чи/Instagram

Фигура девушки выглядела стройно и сексуально. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице. Золотые украшения завершили пляжный лук Чи.

"Просто еще один день в раю", — подписала модель.

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась идеальной фигурой в белом сплошном купальнике с глубоким вырезом.

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