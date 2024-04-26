В бикини цвета Апероль: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха.

На этот раз красавица примеряла яркое бикини цвета Апероль в рубчик, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышную и сексуальную грудь. Хлоя также похвасталась плоским животом и пирсингом в виде сердечка в пупке.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Пляжный лук Ферри дополнила укладкой с локонами и разными солнцезащитными очками.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри демонстрировала стройную фигуру в белом купальнике, состоявшем из лифа из ткани жатка и миниатюрных плавок с кольцами и на завязках.

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