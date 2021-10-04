В бикини цвета Апероль: Деми Роуз соблазнительно продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

В бикини цвета Апероль: Деми Роуз соблазнительно продемонстрировала пышный бюст и тонкую талию

26-летняя модель вновь взбудоражила воображение фолловеров новым откровенным фото.

Деми Роуз не заставляет своих поклонников в Instagram долго ждать ее новых откровенных снимков.

Девушка опубликовала фото, от которого фантазия начинает играть буйными красками и сокровенными желаниями.

Деми примеряла сексуальное бикини цвета Апероль с круглой фурнитурой на лифе и плавках. Она соблазнительно выгнулась на стуле, демонстрируя пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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"Осенний сезон жаркий", - подписала модель фото.

Конечно, что сезон жаркий, если показывать своим фолловерам такие пикантные снимки.

Ранее красотка выложила фото, на котором она позировала на фоне океана в полупрозрачном легком платье с изображением антических статуй. Наряд отлично подчеркнул ее сексуальные формы. А высокий разрез позволил Деми продемонстрировать свои ноги.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Но главным акцентом в ее луке были откровенные вырезы на животе и в зоне декольте, сквозь которые Роуз сверкнула своей пышной сексуальной грудью.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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