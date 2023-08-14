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В бикини цвета Апероль: звезда реалити-шоу похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

В бикини цвета Апероль: звезда реалити-шоу похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
617
Время на прочтение
1 мин
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В бикини цвета Апероль: звезда реалити-шоу похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан любит делиться с фолловерами снимками в купальниках.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – показала в Instagram новое фото из отпуска.

Блондинка позировала на снимке в бикини на завязках цвета Апероль. Эмма загорала на шезлонге у бассейна. Волосы она собрала в высокий хвост, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши лаконичными серьгами.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан продемонстрировала на камеру стройную фигуру и сексуальный бюст.

Напомним, ранее Эмма Эрнан хвасталась идеальной фигурой и стройными ногами в розовом купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
617
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