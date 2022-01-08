В бикини цвета авокадо: Надя Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру

Артистка поделилась пикантным фото из Мексики.
Надя Дорофеева наслаждается вместе с супругом Владимиром Дантесом отдыхом в Тулуме. Артистка порадовала фолловеров в Instagram новым пикантным снимком.
На этот раз Дорофеева позировала на камеру в бикини цвета авокадо. Она сидела на бортике бассейна и держалась руками за голову. Волосы звезда закрепила заколкой "крабик".
Фигура Нади выглядит подтянутой и сексуальной. Она продемонстрировала также плоский живот и стройные ног.
"Забери солнце с собою", - подписала фото Надя.
Ранее певица показала милый снимок с Дантесом и похвасталась пляжным луком.
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