В бикини цвета авокадо: Надя Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру

Артистка поделилась пикантным фото из Мексики.

Надя Дорофеева наслаждается вместе с супругом Владимиром Дантесом отдыхом в Тулуме. Артистка порадовала фолловеров в Instagram новым пикантным снимком.

На этот раз Дорофеева позировала на камеру в бикини цвета авокадо. Она сидела на бортике бассейна и держалась руками за голову. Волосы звезда закрепила заколкой "крабик".

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Фигура Нади выглядит подтянутой и сексуальной. Она продемонстрировала также плоский живот и стройные ног.

"Забери солнце с собою", - подписала фото Надя.

Ранее певица показала милый снимок с Дантесом и похвасталась пляжным луком.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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