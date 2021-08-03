В бикини цвета айвори: Настя Каменских нежится на солнце на яхте

Как и обещала, Настя Каменских делится новыми фотографиями из отпуска каждый день.

Вчера артистка показывала фото в очередном бикини. В этот раз Настя позировала сидя на яхте в бикини цвета айвори с мелким цветочным принтом, к которому добавила золотое украшение на шею, браслет на запястье и серьги-гвоздики в уши.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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"Купальник цвета айвори ", - подписала фото артистка.

А еще показала, в каком платье она отправилась на прогулку. Короткое зеленое платье было с очень глубоким V-образным декольте, которое сочетала с босоножками на небольших каблуках и маленькой черной сумкой на короткой ручке. Вечерний образ звезды дополняла другая золотая подвеска, насыщенный макияж, а волосы певица красиво уложила.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

На отдыхе вместе с ней находится не только муж Потап, но и лучшая подруга Анна Андрийчук, с которой они ходят на тренировки в 7 утра.

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Настя Каменских на отдыхе (17 фото)

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