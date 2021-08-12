В бикини цвета фуксии: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" релаксировала в бассейне

Девушка показала в Instagram Stories, как отдохнула за городом.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — в жаркий летний день решила поехать порелаксировать в один из загородных комплексов под Киевом. Там девушка позагорала на шезлонге и поплавала в бассейне.

С собой "Зайка" взяла два любимых купальника. Сначала она была в бикини цвета фуксии.

Юля Бельченко "Зайка"

Затем Юлия надела темно-синий сплошной купальник с бретельками, расшитыми бисером и пайетками. В нем она релаксировала на шезлонге.

Юля Бельченко "Зайка"

Ранее красавица демонстрировала еще один пляжный лук в разноцветном сплошном купальнике с флористическим принтом и рюшами, он отлично сидел на ее стройной фигуре. Поверх него Бельченко надела нежно-розовое платье-тунику.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

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