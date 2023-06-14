В бикини цвета индиго: 58-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой

Британская актриса в свой день рождения показала новое фото в купальнике.

Элизабет Херли на днях отметила свое 58-летие. По этому случаю актриса опубликовала снимок с отдыха, на котором она появилась в бикини цвета индиго с серебряной вышивкой на лифе. Херли продемонстрировала стройную сексуальную фигуру, о которой многие мечтают.

Пляжный лук Лиз дополнила укладкой с локонами и очками. Звезда подняла руки вверх и что-то радостно кричала.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

"С днем рождения меня", — подписала фотографию актриса.

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли сфотографировалась в сплошном голубом купальнике с обнаженной спиной и глубоким декольте.

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