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В бикини цвета латте: модель похвасталась подтянутым телом и сексуальными ягодицами.

В бикини цвета латте: модель похвасталась подтянутым телом и сексуальными ягодицами.

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
529
Время на прочтение
1 мин
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В бикини цвета латте: модель похвасталась подтянутым телом и сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи пополнила пляжный гардероб стильным купальником от итальянского Дома моды.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась с фолловерами в Instagram новой порцией снимков из отдыха.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Перед фотокамерой девушка предстала в бикини на завязках цвета латте с изображением логотипа бренда Gucci. На шее у нее были золотые подвески на цепочках. Блондинка распустила волосы и была без макияжа на лице.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Арабелла с разных ракурсов продемонстрировала стройную подтянутую фигуру и блеснула сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Красавица загорала, потом расслабилась на кровати в тени, пила кофейный напиток и фотографировалась.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала для фото в эффектном купальнике с тигровым принтом.

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Дата публикации
Просмотры
529
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