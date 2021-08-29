В бикини и даже улыбается: Виктория Бекхэм показала, как провела с семьей день в аквапарке

В бикини и даже улыбается: Виктория Бекхэм показала, как провела с семьей день в аквапарке

Виктория Бекхэм показала, как любит проводить свободное от работы время.

В своем блоге в Instagram Викки опубликовала несколько снимков из бассейна, на которых запечатлена с дочерью Харпер. Виктория одета в черный бикини обнимает свою дочь, когда они вместе плавают в бассейне, а в подписи пишет:

"Воскресное плавание и селфи на солнышке".

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Instagram Виктории Бекхэм

А вот глава семейства – Дэвид Бекхэм – не просто плавал в бассейне. Он прокатился с Харпер на нескольких крутых горках, Виктория засняла это на видео и опубликовала в Instagram Stories.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер / Instagram Виктории Бекхэм

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"@davidbeckham очень взволнован в аквапарке. (Вы слышите, как он кричит?!?)", - подписала один из кадров Викки.

Бывший профессиональный футболист, одетый в белую майку и кепку надетую задом наперед, смеялся, когда спускался с дочкой на огромном надувном круге с высокой горки. Харпер, похоже, было немного страшно.

Харпер Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Также единственная дочь четы Бекхэм была запечатлена мамой, лежащей на бодиборде (доске для плавания), когда она пыталась отбиваться от волн в другом аттракционе парка. Сама Виктория на горках запечатлена не была, видимо, дизайнер не любит слишком экстремальные виды досуга.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Instagram Виктории Бекхэм

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