В бикини и компании бойфренда: Алессандра Амбросио показала новые фото с Ибицы

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — предпочитает пляжный отдых, поэтому улетела в отпуск в Испанию, на остров Ибица, который очень популярен среди селебрити. Фото с отдыха она показала в своем Instagram.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Девушка позировала в желтом бикини с интересным принтом, похожим на анималистический. Свой пляжный образ она дополнила многочисленными золотыми аксессуарами — серьгами, колье и цепочкой на талии, и солнцезащитными очками. А поверх купальника надела белый вязаный костюм.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

«Зачарованный остров», — лаконично подписала серию фото Алессандра.

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На одном из снимков она позировала в обнимку со своим бойфрендом — Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Отношения с ним модель не скрывает, а наоборот, они часто выходят вместе в свет и попадают в объективы папарацци.

Алессандра Амбросио с бойфрендом / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Модель появилась на мероприятии в роскошном длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press