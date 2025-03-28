В бикини и компании сестер: беременная модель Оливия Калпо появилась на новых фото в Сети

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

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Недавно 32-летняя американская модель, победительница конкурсов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" – Оливия Калпо – рассказала в своем Instagram, что беременна своим первым ребенком, и показала фото с уже округлившимся животом. Отец ребенка – игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри, за которого модель вышла замуж летом 2024 года.

Несмотря на беременность она снялась в рекламе купальников и пляжной одежды. Компанию на съемках ей составили сестры – старшая Аврора Калпо и младшая – София Калпо.

© Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Оливия позировала в красном и черном бикини, а также в длинном белом платье.

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© Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Также "Мисс США-2012" показала и один кадр с бэкстейджа – как ей поправляли прическу и макияж.

© Instagram Оливии Калпо

Судя по фото, беременность модели проходит легко и она себе чувствует отлично.

Отметим, сестры Калпо занимаются блогингом, и все успешны в медиасфере. Они очень близки и даже снимались в реалити-шоу "The Culpo Sisters", в котором показывали свою жизнь, семейные отношения и работу.

© Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, Оливия Калпо показала свои "беременные" луки. Она отдает предпочтение обтягивающим платьям.