В бикини и меховых сапогах: Кендалл Дженнер позировала в снегу

Кендалл Дженнер следует примеру знаменитого голландца Вима Хофа известного как "Ледяной человек" и выходит в снег в бикини.

Снимки 26-летняя Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram, а в подписи написала: "Вим Хоф сказал: ледяные ванны".

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Вим Хоф утверждает, что помимо правильного дыхания для тренировки организма необходимо воздействовать на тело холодом. Подобные процедуры помогают нам стать собранными и успокоиться, находясь в стрессе. Хоф сам плавает в ледяном море, принимает холодный душ, устраивает себе сеансы искусственного "снегопада" и хочет, чтобы остальной мир начал повторять за ним.

Мадонна, Гвинет Пэлтроу и Леди Гага уже практикуют ледяные ванны, теперь к ним присоединилась и Кендалл Дженнер. Только ванны у модели получились не ледяные, а холодные и снежные. Кроме бикини на Кендалл надеты солнцезащитные очки и меховые высокие сапоги из осенней коллекции Miu Miu 2021 года. На холоде Дженнер, по всей видимости, была недолго.

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