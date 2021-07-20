В бикини и микрошортах: Ким Кардашьян показала пикантные архивные кадры

Сейчас звезде реалити 40 лет, а снимки эти были сделаны в 2008 году.
Не секрет, что Ким Кардашьян любит делиться с подписчиками фотографиями, на которых предстает в купальниках, нижнем белье, в разных пикантных луках или вовсе топлес.
В этот раз Ким решила достать несколько фотографий из своего архива, и показала фолловерам два кадры, которые были сняты в пустыне в далеком 2008 году.
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Запечатлена Кардашьян в бикини, очень коротких шортах, ковбойских сапогах, а в руках она держит шляпу. Вероятно, снимали какой-то фотосет со звездой и Ким очень гармонично смотрелась в таком образе.
Сейчас фигура знаменитости выглядит несколько иначе, хотя Ким все равно старается держаться в форме и следит за тем, чтоб ее талия оставалась такой же тонкой. Недавно звезда делилась с подписчиками новыми кадрами с отпуска и можно было оценить формы Ким в бикини.
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