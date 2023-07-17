В бикини и мини-платье: Джорджина Родригес похвасталась снимками с отдыха с Роналду

Пара, как обычно проводит отпуск на яхте. Они нежатся на солнце, катаются на скутерах, плавают в море, пьют вкусные коктейли и фотографируются. Очень много фотографируются.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

"Любители пляжа", - подписала некоторые кадры Родригес.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Джорджина опубликовала несколько таких снимков в своем блоге в Instagram. Знаменитость, у которой двое детей от Роналду, похвасталась своей фигурой и пышными формами.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Девушка сделала селфи в белом купальнике и с украшением с крупным рубином и бриллиантами на шее. Также показала пятую точку в стрингах, ее сфотографировали, когда она вылезала из воды.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

А еще примеряла желтое мини-платье в сочетании с прозрачными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках и черной сумкой. Длинные волосы при этом модель распустила, надела черные очки от солнца, золотые серьги-висюльки, часы и несколько золотых колец на пальцах.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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