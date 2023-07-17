В бикини и мини-платье: Джорджина Родригес похвасталась снимками с отдыха с Роналду

29-летняя Джорджина Родригес наслаждается отдыхом со своим возлюбленным Криштиану Роналду и детьми.
Пара, как обычно проводит отпуск на яхте. Они нежатся на солнце, катаются на скутерах, плавают в море, пьют вкусные коктейли и фотографируются. Очень много фотографируются.
"Любители пляжа", - подписала некоторые кадры Родригес.
Джорджина опубликовала несколько таких снимков в своем блоге в Instagram. Знаменитость, у которой двое детей от Роналду, похвасталась своей фигурой и пышными формами.
Девушка сделала селфи в белом купальнике и с украшением с крупным рубином и бриллиантами на шее. Также показала пятую точку в стрингах, ее сфотографировали, когда она вылезала из воды.
А еще примеряла желтое мини-платье в сочетании с прозрачными остроносыми туфлями-лодочками на каблуках и черной сумкой. Длинные волосы при этом модель распустила, надела черные очки от солнца, золотые серьги-висюльки, часы и несколько золотых колец на пальцах.
Читайте также: