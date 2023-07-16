В бикини и мини-шортах: Шерон Стоун показала, как рисовала картину

65-летняя актриса и своим художественным произведением похвасталась, и стройными ногами.
Шерон Стоун опубликовала в Instagram фотографию из повседневной жизни. Актриса показала, что она делала в свое свободное время.
Звезда решила заняться искусством и нарисовать картину. Как видим, получилось красиво.
На фото Шерон запечетлена в процессе рисования. Она предстала в лифе от купальника с принтом, джинсовых мини-шортах, прекрасно подчеркнувших ее стройные ноги, в переднике асфальтного оттенка и белых кроксах. Стоун находится в отличной физической форме. Волосы она собрала в хвостик и надела на голову повязку, дополнив лук оптическими очками.
Напомним, ранее Шерон Стоун продемонстрировала стройную фигуру в красном купальнике с пикантным декольте.
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