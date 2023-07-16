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В бикини и мини-шортах: Шерон Стоун показала, как рисовала картину

В бикини и мини-шортах: Шерон Стоун показала, как рисовала картину

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
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В бикини и мини-шортах: Шерон Стоун показала, как рисовала картину

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

65-летняя актриса и своим художественным произведением похвасталась, и стройными ногами.

Шерон Стоун опубликовала в Instagram фотографию из повседневной жизни. Актриса показала, что она делала в свое свободное время.

Звезда решила заняться искусством и нарисовать картину. Как видим, получилось красиво.

На фото Шерон запечетлена в процессе рисования. Она предстала в лифе от купальника с принтом, джинсовых мини-шортах, прекрасно подчеркнувших ее стройные ноги, в переднике асфальтного оттенка и белых кроксах. Стоун находится в отличной физической форме. Волосы она собрала в хвостик и надела на голову повязку, дополнив лук оптическими очками.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram
Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Напомним, ранее Шерон Стоун продемонстрировала стройную фигуру в красном купальнике с пикантным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
322
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