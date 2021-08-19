В бикини и на руках у любимого: Кортни Кардашьян опубликовала кадры из Мексики

В бикини и на руках у любимого: Кортни Кардашьян опубликовала кадры из Мексики

Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram несколько фотографий в купальнике, которые сделала во время отпуска.

Звезда находится в мексиканском городе Кабо Сан Лукас вместе с возлюбленным Трэвисом Баркером. Это впервые за 13 лет 45-летний музыкант поднялся на борт самолета после трагедии, которая произошла с ним в 2008 году. Тогда музыкант вместе с друзьями отправился в путешествие на частном воздушном судне. Из-за проблем с шасси самолет вылетел со взлетной полосы и загорелся. После катастрофы выжили только Трэвис и еще один парень, его друг Адам. Пилоты и два близких друга музыканта погибли. С тех пор Баркер не летал в самолетах. Но Кортни помогла ему перебороть этот страх.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Пара отдыхает на мексиканском курорте. Вчера Кортни опубликовала несколько фото в бикини, опровергнув слухи о своей четвертой беременности. Звезда сделала селфи в зеркале, набросив на бикини цветастую накидку, и обула босоножки. А также сделала фото крупным планом, когда сидела на стуле.

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

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На еще одном фото звезда реалити в платье и обуви на каблуках запечатлена сидя на руках у бойфренда. Видимо, пара ходила в ресторан и решила сфотографироваться. Кортни прекрасно выглядит с новой стрижкой, а сексуальности ее вечернему образу добавляет красная помада на губах.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Instagram Кортни Кардашьян

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Кортни Кардашьян на прогулках с бойфрендом (10 фото)

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