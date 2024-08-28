В бикини и на руках у племянника: Ева Лонгория показала фото с отдыха

Актриса проводит последняя неделю лета у моря.
49-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен – Ева Лонгория – находится сейчас в Испании, в Марбелье, где наслаждается пляжным отдыхом с семьей – 6-летним сыном Сантьяго, сестрой и племянником, а фото показывает в своем Instagram.
Ева позирует в бикини с оранжевым принтом и черных солнцезащитных очках.
А на одном из снимков Лонгорию на руки поднял ее племянник.
Судя по фото, семья отлично проводит время.
Напомним, ранее Ева Лонгория посетила Демократический национальный съезд. Звезда публично поддержала Камалу Харрис. Она надела миди-платье синего цвета, который символизировал цвета партии. Это был наряд от близкой подруги Евы – британского дизайнера Виктории Бекхэм.
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