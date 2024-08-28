В бикини и на руках у племянника: Ева Лонгория показала фото с отдыха

49-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен – Ева Лонгория – находится сейчас в Испании, в Марбелье, где наслаждается пляжным отдыхом с семьей – 6-летним сыном Сантьяго, сестрой и племянником, а фото показывает в своем Instagram.

Фото: Instagram Евы Лонгории

Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева позирует в бикини с оранжевым принтом и черных солнцезащитных очках.

Фото: Instagram Евы Лонгории

А на одном из снимков Лонгорию на руки поднял ее племянник.

Фото: Instagram Евы Лонгории

Судя по фото, семья отлично проводит время.

Напомним, ранее Ева Лонгория посетила Демократический национальный съезд. Звезда публично поддержала Камалу Харрис. Она надела миди-платье синего цвета, который символизировал цвета партии. Это был наряд от близкой подруги Евы – британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Читайте также:

Ева Лонгория в купальниках (20 фото)