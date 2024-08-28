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В бикини и на руках у племянника: Ева Лонгория показала фото с отдыха

В бикини и на руках у племянника: Ева Лонгория показала фото с отдыха

Фото: Instagram Евы Лонгории

Актриса проводит последняя неделю лета у моря.

49-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен – Ева Лонгория – находится сейчас в Испании, в Марбелье, где наслаждается пляжным отдыхом с семьей – 6-летним сыном Сантьяго, сестрой и племянником, а фото показывает в своем Instagram.

© Instagram Евы Лонгории
Фото: Instagram Евы Лонгории
© Instagram Евы Лонгории
Фото: Instagram Евы Лонгории

Ева позирует в бикини с оранжевым принтом и черных солнцезащитных очках.

© Instagram Евы Лонгории
Фото: Instagram Евы Лонгории

А на одном из снимков Лонгорию на руки поднял ее племянник.

© Instagram Евы Лонгории
Фото: Instagram Евы Лонгории

Судя по фото, семья отлично проводит время.

Напомним, ранее Ева Лонгория посетила Демократический национальный съезд. Звезда публично поддержала Камалу Харрис. Она надела миди-платье синего цвета, который символизировал цвета партии. Это был наряд от близкой подруги Евы – британского дизайнера Виктории Бекхэм.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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