В бикини и не только: Изабель Гулар похвасталась кадрами из отпуска

38-летняя бразильянка Изабель Гулар провела отпуск в Греции. Он уже закончился, а модель продолжает делиться красочными кадрами и говорит, что уже скучает за морем.
Отдыхала манекенщица вместе со своим возлюбленным Кевином Траппом в Греции. В ее блоге в Instagram было опубликовано множество фотографий модели в бикини. Также Изабель часто хвасталась своей идеальной пятой точкой.
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Вот и на новых кадрах снова показала попу, как орех, в купальнике.
"Я уже скучаю за днями, проведенными возле моря", - написала модель в подписи к снимкам.
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Также Изабель опубликовала кадры на которых позировала в полосатой объемной рубашке, одетой на голое тело. Красотка была в черных солнцезащитных очках, с золотыми серьгами в ушах и с распущеными волосами.
А еще похвасталась аутфитом в топе с цветочным принтом с длинными объемными рукавами и мини-юбке.
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Напомним, ранее мы показывали, как Изабель Гулар блеснула идеальными ягодицами в море.
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