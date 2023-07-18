В бикини и объятиях мужа: Хайди Клум показала пикантные кадры с отдыха на Сардинии

50-летняя Хайди Клум наслаждается отдыхом со своим молодым супругом Томом Каулитцем и не забывает делиться горячими кадрами с поклонниками в Instagram.

Клум показала, как нежится под теплым солнцем на Сардинии в компании 33-летнего Тома. Звезда показала фолловерам, как гуляла по побережью в розовом полосатом бикини и рубашке, снимая себя и супруга на камеру мобильного.

Также знамменитость показала, как они обнимаются друг с другом в воде, наслаждаясь теплым днем и морем.

И то, как она в черном бикини принимала на улице холодный душ. Получилось забавно.

Еще Хайди не забыла похвастаться образом в коктейльном белом платье, идеально сидящем на ее стройной фигуре. Видимо, в таком наряде она с мужем отправилась в ресторан на ужин.

Словом, скрывать от поклонников что-либо Хайди Клум не привыкла, наоборот, всегда охотно делится даже самыми интимными кадрами.

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