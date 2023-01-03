В бикини и объятиях мужа: Никола Пельтц показала, как проводит зимние каникулы

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм после празднования Нового года отправились на отдых. Супруги нежатся под теплым солнцем, но где отдыхают не рассказывают.

Зато в своем блоге в Instagram Никола публикует множество разных снимков, демонстрируя, как наслаждается отпуском вместе с любимым мужем Бруклином и друзьями. Среди них и певица и актриса Селена Гомес.

Оказывается, они с Николой едва ли не лучшие подруги. По крайней мере такое создается впечатление, листая Instagram Пельтц.

Также знаменитость не скупится и охотно показывает поклонникам кадры, где позирует в белом бикини, танцует на яхте в объятиях любимого мужа и обнимается с Селеной Гомес.

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