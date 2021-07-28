В бикини и пестрой рубашке: Дуа Липа поделилась пляжными снимками

25-летняя британская певица поделилась несколькими снимками с отдыха.

Дуа Липа запостила несколько фотографий в ярком пляжном образе. Артистка надела бикини, а сверху рубашку яркой расцветки, которую расстегнула. На шее девушки было украшение в виде ожерелья, а в ушах – серьги-кольца. Липа была с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Певица сделала несколько фотографий, стоя на берегу на фоне моря. Также взяла с собой в кадр маленькую черную сумку на короткой ручке, которая висела у нее на плече. Дуа опубликовала несколько снимков с разных ракурсов и похвасталась отличной фигурой.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Девушка часто делится с подписчиками различными фотографиями, сделанными возле бассейна и на пляже. Для фанов не составит труда отыскать такие снимки в ее Instagram, чтобы понять, как любит проводить время артистка.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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