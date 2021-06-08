В бикини и прозрачном комбинезоне: победительница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

Анна Богдан и главный герой шоу Михаил Заливако поехали вместе в отпуск.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – вместе со своим возлюбленным Михаилом Заливако поехали на отдых. Они выбрали турецкий Бодрум.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В Instagram Stories девушка опубликовала несколько первых снимков и видео оттуда.

Богдан выложила видео, на котором она запечатлена в стильных очках и соломенной шляпе.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Она также продемонстрировала свой пляжный лук. На фото Аня позирует в светлом бикини, поверх которого она надела черный прозрачный комбинезон с откровенным декольте и разрезами на брюках.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

С нетерпением ждем новые снимки из жаркой Турции.

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