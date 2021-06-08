Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В бикини и прозрачном комбинезоне: победительница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

В бикини и прозрачном комбинезоне: победительница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

В бикини и прозрачном комбинезоне: победительница "Холостяка-11" на отдыхе в Турции

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Анна Богдан и главный герой шоу Михаил Заливако поехали вместе в отпуск.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – вместе со своим возлюбленным Михаилом Заливако поехали на отдых. Они выбрали турецкий Бодрум.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В Instagram Stories девушка опубликовала несколько первых снимков и видео оттуда.

Богдан выложила видео, на котором она запечатлена в стильных очках и соломенной шляпе.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Она также продемонстрировала свой пляжный лук. На фото Аня позирует в светлом бикини, поверх которого она надела черный прозрачный комбинезон с откровенным декольте и разрезами на брюках.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

С нетерпением ждем новые снимки из жаркой Турции.

Читайте также: В мандариновом свитере и с новой прической: победительница шоу "Холостяк-11" сделала фото в салоне красоты

Instagram holostyak11.stb / ©
Скрин из видео / ©
Instagram grisha_reshetnik / ©
© Instagram Холостяк СТБ
Instagram manchkina5 / ©
Анастасии (Адель Асанти) / © Instagram adelasantyxx
Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан и Юлия Карнаух / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Юля / ©
Юля / ©
Юлия / ©
Юлия / ©
Юлия Зайка/Instagram julz_seven / ©
Юлия Зайка/Instagram julz_seven / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram.com/rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram antoniajessica / ©
Джессіка Чегі/Instagram / ©
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram Адель Асанти
Адель Асанти / © Instagram adelasantyxx
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva/ / ©
Анна Гузеева/Скрин из видео / ©
Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)