В бикини и с аквалангом под водой: девушка Леонардо Ди Каприо на отдыхе

Модель отправилась на пляжный отдых, но, как всегда, местоположения не раскрыла.
26-летняя итальянская модель Виттория Черетти улетела на отдых в тайное место, которое она традиционно не называет. Судя по фото в ее Instagram, это какой-то пляжный курорт.
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Она загорает, хвастается фигурой в разных бикини и плавает в гидрокостюме и с аквалангом.
Видимо, модель увлеклась дайвингом, ведь уже ранее показывала, как плавала со скатами.
С кем проводит отпуск, Виттория тоже не сообщила.
К слову, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее романе с известным актером стало известно в конце лета 2023-го, но ни она, ни Леонардо не подтверждают слухи об их связи.
Напомним, ранее девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет. Виттория посетила какую-то вечеринку и похвасталась своим образом в винтажном черном мини-платье от Gucci.
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