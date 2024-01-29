В бикини и с букетом роз: Джорджина Родригес показала, как отметила 30-летие на Мальдивах

Девушка улетела на Мальдивы, где и состоялось празднование.

Модели, инфлуэнсеру и возлюбленной футболиста Криштиану Роналду – Джорджине Родригес – 27 января исполнилось 30 лет. Для празднования своего юбилея она улетела на Мальдивы, откуда и показала серию фотографий.

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Звезда собрала своих друзей и детей за огромным столом, установленном прямо на пляже. Криштиану на праздновании не было – Джорджина показала, как они общались с ним по видеосвязи, а также позировала с огромным букетом красных роз, видимо, от возлюбленного.

Джорджина Родригес на Мальдивах / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Также Родригес показала, как бегала вдоль океана в красном бикини, эффектно подчеркивающем ее пышные формы.

Джорджина Родригес на Мальдивах / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес в кружевном платье вышла в свет с Криштиану Роналду. Они появились на ежегодной церемонии награждения игроков по версии Globe Soccer Awards, достигших наибольших высот в футболе за прошедший год.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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