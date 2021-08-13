В бикини и с детьми: Alyosha показала новое пляжное фото

В бикини и с детьми: Alyosha показала новое пляжное фото

Певица Alyosha сдержала обещание, которое дала подписчикам и опубликовала пляжное фото со своими сыновьями.

Не вся семья артистки была запечатлена на снимке, а только сама Alyosha и два ее старших сына – Роман и Марк. Дочь Мария и муж певицы Тарас Тополя остались за кадром. Фото было сделано, похоже, во время недавнего отдыха звездного семейства на Кипре.

"С морскими котиками ❤️", - так подписала снимок артистка.

Одета певица в сиреневый купальник, ее волосы распущены, а ее сыновья были в одинаковых футболках и шортах.

Также Alyosha показывала, как они прогуливались по улицам Кипра и фотографировали с местными котами. Тогда звезда появилась в кадре в миниатюрных джинсовых шортах с бахромой и белом топе.

Читайте также: В топе и плавках: Alyosha показала пляжное фото

Alyosha на прогулка с детьми и мужем (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку