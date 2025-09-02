В бикини и с книгой: топ-модель Эмили Ратажковски показала фото с пляжа

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски этим летом много отдыхала — она уже побывала на Адриатическом море и в Италии, откуда показывала много красочных и пикантных фото. Однако закончить лето она решила также на отдыхе на пляже. В своем Instagram модель показала, как это было.

Эмили позировала на шезлонге под зонтом и с книгой в руках. На ней был купальник-бикини и оптические очки.

Компанию на отдыхе модели составили ее сын — четырехлетний сын Сильвестр и подруга. «Отпуск с моими двумя любимыми Рыбами», — написала под фото Ратажковски, намекая на их знак Зодиака.

Также Ратажковски показала свой кулон крупным планом — оказалось, на шее она носит медальон с фотографией сына. Отец ребенка — Себастьян Бир-Макклард, американский актер и продюсер, бывший муж модели, с которым она рассталась в 2022-м, вскоре после его рождения.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски скопировала образ Гвинет Пэлтроу с Met Gala. Модель сфотографировали по пути на интервью, которое проводилось в рамках продвижения нового комедийного сериале от Netflix «Слишком много», где она сыграла. Звезда была одета в синее короткое платье от Gucci. Этот наряд имел змеиный принт, халтер и американскую пройму.

